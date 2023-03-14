Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Ebru Tekin, bıçaklanarak öldürüldü

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi. K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, tartışma çıktı. K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu.

K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti. Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.