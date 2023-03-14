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Afyonkarahisar'da kadın cinayeti! Ebru Tekin, bıçaklanarak öldürüldü

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#Afyonkarahisar#Kadın Cinayeti#Ebru Tekin
Afyonkarahisarda kadın cinayeti Ebru Tekin, bıçaklanarak öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 14:52

Afyonkarahisar'da K.Ç., Ebru Tekin'i (31) termal tesiste bıçaklayarak öldürdükten sonra Isparta'da polise teslim oldu.

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir süredir birlikte yaşayan K.Ç. ve Ebru Tekin, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde belediyeye bağlı Heybeli Termal Tesisleri'ne konaklamak için geldi. K.Ç. ile Ebru Tekin arasında, tartışma çıktı. K.Ç., bıçakla Tekin'i öldürdü. Daha sonra tesislerden ayrılan K.Ç., Yalvaç'a gelerek polis merkezine teslim oldu.

Afyonkarahisarda kadın cinayeti Ebru Tekin, bıçaklanarak öldürüldü

K.Ç.'nin ifadesi üzerine araştırma yapan ekipler, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle irtibata geçti. Heybeli Termal Tesisleri'ne giden jandarma, Tekin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Afyonkarahisarda kadın cinayeti Ebru Tekin, bıçaklanarak öldürüldü

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Ebru Tekin'in cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası morga konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Kadın Cinayeti#Ebru Tekin

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