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HaberlerGündem HaberleriAfyonkarahisar'da izinsiz salyangoz toplayan 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi
GeriGündem Afyonkarahisar'da izinsiz salyangoz toplayan 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi
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AFYONKARAHİSAR (AA)
Haber Giriş: 01.04.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Afyonkarahisar'da izinsiz salyangoz toplayan 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi

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Afyonkarahisar'da izinsiz salyangoz toplayan 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, izin belgesi olmadan salyangoz topladıkları gerekçesiyle 4 kişiye 2'şer bin lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde Arızlar köyü civarında A.A, T.A, N.A. ve E.A'nın izin belgesi olmadığı halde salyangoz topladığını tespit etti.

Ekipler, el koyduğu salyangozları doğaya bırakırken söz konusu 4 kişiye, ilgili kanun maddesi gereğince 2'şer bin lira ceza uyguladı.

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