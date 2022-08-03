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Afyonkarahisar'da istifa eden tek hematoloji hekimi: Hayati tehlikem devam ediyor

#AFYONKARAHİSAR#DOKTOR#HASTANE

BİR hasta yakınının CİMER'e yazdığı şikayet dilekçesinde şiddet ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle öldürülme endişesi taşıdığını belirterek Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ndeki (AFSÜ) görevinden istifa eden hematoloji hekimi Doç. Dr. Mehmet Özen, "Konunun gündemde kalmaya devam edecek olması, hayati tehlikemi artırıyor" dedi.

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AFSÜ'de ve Afyonkarahisar'da tek hematoloji hekimi olan Doç. Dr. Mehmet Özen, bir hasta yakınının randevu alamadığı gerekçesiyle CİMER'e yazdığı dilekçede, bölümdeki sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve tehdit içeren ifadeler kullandığını gerekçe göstererek, dün görevinden istifa etti. 'Öldürülme endişesi taşıyorum' diyerek istifa eden Doç. Dr. Özen, bu konunun gündemde kalmasının hayati tehlikesini devam ettirdiğini söyledi.

'ÖLMÜŞ BİR MEHMET'İN KİMSEYE FAYDASI OLMAZ'

Konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyleyen Doç. Dr. Özen, "Çünkü bunu söyleyen kişi daha dışarıda. Yani 10 gündür de işlem yapılmadı. Bu konunun gündemde kalmaya devam edecek olması, hayati tehlikemi artırıyor. O yüzden konu kapansın istiyorum. Rektörlükle, dekanlıkla buradaki diğer hocalarımla herhangi bir sıkıntım yok. Herhangi bir baskı olmadı, sadece bunu söylemek istedim. Ben sosyal medya hesaplarımı kapatmak zorunda kaldım. Ancak herhangi bir mobbing falan yok. Burada gayet rahat çalıştık arkadaşlarla. Ben 2006 yılında ABD'den teklif aldım gitmedim. 2013'te İngiltere'den teklif aldım gitmedim. Eğer izin verirlerse Türkiye'de kalmaya çalışacağım. Ama Afyon'da kalmam mümkün değil, başka bir ilde olacağım. Gideceğim yeri de söylemeyeceğim. Ölmüş bir Mehmet'in kimseye faydası olmaz, en azından başka il benden fayda görür" diye konuştu.

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#AFYONKARAHİSAR#DOKTOR#HASTANE

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