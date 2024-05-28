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Afyonkarahisar'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Afyonkarahisarda işçileri taşıyan minibüs devrildi: 14 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 13:21

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen minibüsteki on dört sera işçisi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaza, saat 07.00 sıralarında Sandıklı- Banaz kara yolu Hocalar ilçesi Yeşilhisar Karayokuş mevkisinde meydana geldi. Sera işçilerinin taşındığı, M.A. (51) idaresindeki 03 AFS 077 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 sera işçisi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar Afyonkarahisar, Sandıklı, Uşak ve Banaz'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik

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