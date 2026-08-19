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Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIR'dan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı

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#Afyonkarahisar#Kimyasal Madde#Boyalı Araçlar
Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIRdan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 16:42

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolunda bir TIR’dan dökülen ve yağmurun etkisiyle köpürerek yola yayılan boya, arkadan gelen araçların kaportasını mor ve beyaz renge bürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken kimliği tespit edilen TIR sürücüsüne 3 bin lira para cezası uygulandı.

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İlginç olay, geçtiğimiz 17 Ağustos'ta Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana geldi. Yola nereden ve nasıl döküldüğü henüz belirlenemeyen kimyasal madde, etkili olan yağışın ardından asfalt yüzeyinde köpürerek yayıldı.

Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIRdan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı

Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, araç kaportalarında reaksiyona girerek rengini mor ve beyaza dönüştürdü.

Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIRdan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı

Olayın ardından açılan soruşturmada yola dökülen kimyasalın boya olduğu ve M.Ö. idaresindeki TIR’dan döküldüğü tespit edildi. TIR sürücüsüne ilgili trafik kanunu çerçevesinde 3 bin lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulandığı belirtildi.

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Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIRdan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı

TIR’ın yola boya döktüğü anlar ise arkadan gelen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Afyonkarahisar’da ilginç anlar kamerada: TIRdan yola dökülen boya arkadan gelen araçları mora boyadı

Görüntülerde tırın boyayı döke döke gitmesinin ardından diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracı yol kenarına park ederek beklediği gözlenirken, görüntüyü çeken şahsın ise klakson çalarak duruma tepki gösterdiği görüldü.

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#Afyonkarahisar#Kimyasal Madde#Boyalı Araçlar

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