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Afyonkarahisar'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Emirdağ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 09:15

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası kara yolu trafiğe kapatılırken, bölgeye sevk edilen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.

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Kaza, Emirdağ-Yunak kara yolu Hisar köyü mevkiisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DVU 92 plakalı otomobil ile 34 CBB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Afyonkarahisarda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlardaki 4 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Afyonkarahisarda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi hayatını kaybetti

 Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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#Trafik Kazası#Afyonkarahisar#Emirdağ

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