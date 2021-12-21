Afyonkarahisar'da iğrenç olay! 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismara tutuklama

Sandıklı'nın Ballık köyünde yaşayan F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi. Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. E.Ş ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.