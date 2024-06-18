Afyonkarahisar'da husumetlisinin evini basıp bıçakla yaraladı

Haberin Devamı

Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde 15 Haziran gecesi meydana gelen olayda, Ş.T. ile M.A.L. iddiaya göre aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan R.Y.'nin evine geldi. M.A.L. müstakil evin bahçe kapısını tutarak gözcülük yaparken, içeri giren Ş.T. ise R.Y.'yi bıçaklayıp koşarak olay yerinden uzaklaştı. R.Y. yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. R.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçan Ş.T. ve M.A.L.'yi yapılan takip sonrası yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.T. ve M.A.L. tutuklandı.

Haberin Devamı

KOŞARAK EVE GİRDİ

Olay anı evin güvenlik kamerasına yansıdı. Koşarak bahçe kapısından içeri giren şüphelilerden biri dışarıda beklerken, diğerinin ise eve yöneldiği görüldü. Kısa süre sonra iki şüphelinin koşarak evden uzaklaştığı, peşlerinden çıkan bir kadının da onları kovaladığı anlar görüntülerde yer aldı.