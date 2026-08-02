Afyonkarahisar'da hayırsever iş insanı 35 ton karpuz dağıttı!

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Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği karpuz dağıtımında zaman zaman izdiham yaşandı, trafik aksadı. Trafik ekibi trafiğe müdahale ederek tatsız bir durum yaşanmamasını sağladı.

YAKINLARININ RUHU İÇİN HAYIR İŞLEDİ

İsminin verilmesini istemeyen hayırsever iş insanı, geçen yıl da karpuz dağıtımı yaptığını belirterek, "Annem, babam ve ebediyete göçmüş yakınlarımın ruhlarına karpuz dağıtımını gerçekleştirdim. Bu sıcak günlerde karpuz hediyem makbule geçmiştir inşallah. Dua edenlerden Allah razı olsun" dedi.

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