Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Afyonkarahisar#Lastik
Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 03:23

Afyonkarahisar’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı. Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Afyonkarahisar#Lastik

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım

BİR SORUDAN FAZLASI: Evlendikten sonra neden çok kilo aldım?

#Evlilik
Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki sambacılar neden dans ediyor Cevabı 1930larda gizli...

Brezilyalı futbolcular çok eleştirildi, peki 'sambacılar' neden dans ediyor? Cevabı 1930'larda gizli...

#Brezilya
Yapay zekâyla röportaj yaptık

'Yapay zekâ'yla röportaj yaptık

#Yapay Zeka