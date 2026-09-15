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Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: Mağdur çocuğun annesi tutuklandı

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#Afyonkarahisar#Fuhuş Operasyonu#Çocuk İstismarı
Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: Mağdur çocuğun annesi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 12:19

Afyonkarahisar’da yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle fuhşa teşvik ettiği, aracılık ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen U.K. ile mağdur M.B.Ö.’nün annesi Ö.T. gözaltına alındı. U.K.’nin anneye para aktardığı, Ö.T.’nin ise duruma bilerek göz yumduğu tespit edildi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suça sürüklenen ve yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle fuhşa teşvik eden, aracılık sağlayarak haksız kazanç temin ettiği tespit edilen U.K.'yi adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda takibe aldı.

Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: Mağdur çocuğun annesi tutuklandı

'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlamasıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu U.K.'nin, suça sürüklenen mağdur M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'ye farklı tarihlerde para aktardığı, annenin de bu durumu bilerek haksız gelir elde etmek amacıyla göz yumduğu tespit edildi.

Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: Mağdur çocuğun annesi tutuklandı

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Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.K. ve Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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#Afyonkarahisar#Fuhuş Operasyonu#Çocuk İstismarı

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