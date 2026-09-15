Afyonkarahisar’da fuhuş operasyonu: Mağdur çocuğun annesi tutuklandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suça sürüklenen ve yaşı küçük kişileri yüksek gelir vaadiyle fuhşa teşvik eden, aracılık sağlayarak haksız kazanç temin ettiği tespit edilen U.K.'yi adli makamlardan alınan kararlar doğrultusunda takibe aldı.

'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçlamasıyla yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu U.K.'nin, suça sürüklenen mağdur M.B.Ö.'nün annesi Ö.T.'ye farklı tarihlerde para aktardığı, annenin de bu durumu bilerek haksız gelir elde etmek amacıyla göz yumduğu tespit edildi.

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Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan U.K. ve Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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