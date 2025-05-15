Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonu: 12 kadın kurtarıldı, 2 şüpheli tutuklandı

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kıraathanenin buluşma yeri olarak kullanıldığı, kadınların müşterilerle görüştükten sonra ikamette fuhuş yaptığı istihbaratı üzerine Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe başladı.

Yapılan çalışmalarda G.S., İ.Ç., H.Ü. ve H.D.'nin mağdur kişilere aracılıkta bulundukları, 2 ikamet ve 1 iş yerinde 36 farklı olayda kişilerin fuhuş olaylarına aracılık ve yer temini sağladıkları tespit edildi. Şüpheliler 12 Mayıs'ta eş zamanlı operasyonda ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 TL nakit, 190 bin TL tutarında 4 farklı senet, yivsiz av tüfeği, 6 cep telefonuna el konuldu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

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Operasyon kapsamında 12 mağdur kadın kurtarılırken, mağdurlar ile fuhuş yaptıkları tespit edilen 13 kişinin beyanları alındı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçuna karıştığı tespit edilen yabancı uyruklu L.M. ve M.D. de 13 Mayıs'ta polis tarafından yakalandı. L.M. ve M.D. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yürütülen tahkikat sonucunda H.D., H.Ü., İ.Ç. ve G.S. dün adliyeye sevk edildi. H.D. ve İ.Ç.'ye ev hapsi cezası verilirken, G.S. ve H.Ü. tutuklandı.