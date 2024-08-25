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Afyonkarahisar'da feci kazda iki can kaybı

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2024 09:20

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında Kamil Çetin ve Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti.

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Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.U. (38) idaresindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında Kamil Çetin'in (80) kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Çetin ile otomobilinde bulunan eşi Hacer Çetin (75) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U. (37), N.A.U. (7) ile A.A.U. (1) yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü O.U. tedavisinin ardından gözaltına alınırken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik

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