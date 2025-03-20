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Afyonkarahisar'da feci kazada hayatını kaybetmişti! Ailesiyle birlikte 30 kilometre önce otobüse bindiği ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Otobüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 13:56

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Süleyman Kırcı, kazaya karışan otobüse olay mahallinden sadece 30 kilometre önce bindiği ortaya çıktı. Süleyman Kırcı'nın eşi Yeter Tunay Kırcı’nın ve 3 yaşındaki oğlu M.K.E. de kazada yaralandı. Yeter Tunay Kırcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Kaza, sabah erken saatlerde Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.K. (38) idaresindeki 10 HD 307 plakalı Temsa marka Isparta Petrol Turizm firmasına ait Alanya- Ankara seferini yapan otobüs kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölge jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunun Süleyman Kırcı (30) isimli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 25 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve üniversite hastanesine götürüldü. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu açıklandı.

Afyonkarahisarda feci kazada hayatını kaybetmişti Ailesiyle birlikte 30 kilometre önce otobüse bindiği ortaya çıktı

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30 KİLOMETRE ÖNCE ARACA BİNDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayda yaşamını yitiren Kırcı’nın yaşadığı Sandıklı ilçesinden eşi Yeter Tunay Kırcı ve 3 yaşındaki oğlu M.E.K. ile otobüse bindiği öğrenildi. Otobüs, Ankara’ya doğru hareket ettikten 30 kilometre sonra Kılıçarslan beldesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada devrilen otobüsün altında kalan Süleyman Kırcı olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi ve oğlu ise yaralandı. Yeter Tunay Kırcı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kırcı ailesinin Ankara’da akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ederken gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K.’nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Otobüs Kazası

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