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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona çarptı: 1 ölü, 36 yaralı

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#Afyonkarahisar#Sandıklı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 09:30

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü, yem yüklü kamyona arkadan çarptı. Feci kazada muavin Necmettin K. yaşamını yitirdi, 36 kişi yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kaza, saat 04.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 70'inci kilometresindeki Kusura köyü yakınlarında meydana geldi. Afyonkarahisar- Antalya yönüne giden yem yüklü kamyona, aynı istikamete giden Sinop- Antalya seferi yapan yolcu otobüsü arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine kurtarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otobüsteki muavin Necmettin K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 36 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından otobüsten çıkartılarak ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere götürüldü.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Necmettin K.'nin cansız bedeni de Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Afyonkarahisar#Sandıklı#Trafik Kazası

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