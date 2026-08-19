Afyonkarahisar’da feci kaza: TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kaza, dün öğleden sonra Konya- Afyonkarahisar D-300 karayolunun Maltepe köyü yakınlarında meydana geldi. İsmail Oruç (39) yönetimindeki 42 EAP 14 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hikmet Nilofer (66) yönetimindeki 33 AYA 39 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil TIR’ın altına girdi.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü İsmail Oruç’un hayatını kaybettiği belirlendi. TIR şoförü Hikmet Nilofer ise kazayı yara almadan atlattı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan TIR şoförü, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.