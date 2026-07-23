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Afyonkarahisar'da feci kaza! Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Afyonkarahisar#Emirdağ#Trafik Kazası
Afyonkarahisarda feci kaza Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 09:13

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kafa kafaya çarpışan iki otomobilden biri alev aldı. Yanan araçta sıkışan sürücü Kamil Çırak'ın (54) hayatını kaybettiği kazada 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Emirdağ- Davulga kara yolunda meydana geldi. Kamil Çırak yönetimindeki 26 AEG 432 plakalı otomobille karşı yönden gelen F.Ç. (75) yönetimindeki 26 ACB 664 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından Kamil Çırak'ın kullandığı otomobil alev aldı.

Yanan araçta sıkışan Kamil Çırak hayatını kaybederken, beraberindeki S.Ç. (54) ile diğer aracın sürücüsü F.Ç. ise yaralandı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası 2 yaralı ambulansla götürüldükleri Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kamil Çırak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının ardından araçtan çıkarıldıktan sonra Emirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Afyonkarahisar#Emirdağ#Trafik Kazası

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