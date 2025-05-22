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Afyonkarahisar'da feci kaza! Araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Afyonkarahisar#Emirdağ#Trafik Kazası
Afyonkarahisarda feci kaza Araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 09:28

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan araçta 27 yaşındaki M.Y. , hayatını kaybederken, kazada iki kişi de yaralandı.

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Kaza, Emirdağ ilçesi Elhan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A., idaresindeki 06 AZ 7723 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyona hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp yol kenarındaki tarım arazisine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile birlikte M.Y. (27) ve M.C.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Emirdağ#Trafik Kazası

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