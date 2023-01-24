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Afyonkarahisar’da feci kaza! 300 metrelik uçurumdan düştü

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Yılmaz Kahraman
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 20:44

Afyonkarahisar’da arkadaşının fotoğraf çekinmek için durduğu araç kendiliğinden hareket edip yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağı düştü. Kazada ölen kişinin cansız bedeni ekipler tarafından güçlükle araçtan çıkarılıp hastane morguna kaldırıldı.

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Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çıngırak mevkiine araçla çıkan Süleyman Ç. ve Yılmaz Kahraman bir süre burada vakit geçirdi. Ardından Süleyman Ç., hatıra fotoğrafı çekinmek için araçtan indiği esnada içerisinde iddiaya göre, Yılmaz Kahraman’ın bulunduğu 42 AIF 482 plakalı hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket edip yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıkların bulunduğu uçurumdan aşağı düştü.

Afyonkarahisar’da feci kaza 300 metrelik uçurumdan düştü

Olay yerine Süleyman Ç.’nin haber vermesi üzerine 112 Acil servis, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu araç içerisindeki Yılmaz Kahraman’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Kahraman’ın cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Süleyman Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından karakola götürüldü.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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#Afyonkarahisar#Trafik Kazası#Yılmaz Kahraman

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