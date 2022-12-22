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Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı

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#Afyonkarahisar#Dazkırı#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 11:01

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Dazkırı- Kızılören köyü yolunda meydana geldi. Aykut Dündar'ın kullandığı otomobil ile Hamza Fidanoğlu'nun kullandığı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. İki aracın da demir yığınına döndüğü kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, otomobil sürücüsü Dündar'ın öldüğünü belirledi. Yaralanan otomobildeki Murat Altınkaya, Arda Gümüş, Akın Aydoğan, Hulusi Ayhan ve Hasan Gülcan ile minibüs sürücüsü Hamza Fidanoğlu ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hasan Gülcan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Afyonkarahisar#Dazkırı#Trafik Kazası

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