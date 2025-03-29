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Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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#Afyonkarahisar#Dinar#Trafik Kazası
Afyonkarahisarda feci kaza 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 02:56

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

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İ.G. (40) idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, ilçenin Bağcılar köyü yakınlarında karşı yönden gelen E.C'nin kullandığı 35 F 1137 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, İ.G, olay yerinde hayatını kaybetti, kızı G.G. (13) kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı araçtaki M.G. (11), H.G. (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı.

Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi, Sandıklı Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Afyonkarahisar#Dinar#Trafik Kazası

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