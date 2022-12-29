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Afyonkarahisar’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

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#Afyonkarahisar#DEAŞ#Terörist
Afyonkarahisar’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı Yılbaşını kana bulayacaktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 11:55

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu belirtilen ve canlı bomba eylemi hazırlığında olduğu değerlendirilen Irak uyruklu Layth Raad Zaid Al/Refeat, operasyonla yakalandı.

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Operasyon, kent merkezinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ mensuplarının Noel, yeni yıl etkinlikleri, dini ayinler ve organizasyonlar, Yahudi ve Hristiyanların ayin ve etkinlikleri ile ibadethaneler, yabancı ülke temsilcilikleri ve misyonları, halkın kalabalık olduğu alışveriş merkezleri ve eğlence merkezlerine yönelik eylem arayışında oldukları bilgisi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. 

Afyonkarahisar’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı Yılbaşını kana bulayacaktı

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BASKIN DÜZENLENDİ

Geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütüne ait elde edilen 'DAŞİŞA' listesinde adı geçen ve 'İstişhad (canlı bomba)' eylemi için istekli olduğu, eğitim aldığı ve radikal yapısının bulunduğu tespit edilen Iraklı ve 'Abu Shuayb' kod adlı Layth Raad Zaıd Al/Refeat, bu sabah Afyonkarahisar merkezde kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar’da eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı terörist yakalandı Yılbaşını kana bulayacaktı

'DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma iddiası ve canlı bomba eylemi gerçekleştirmesi muhtemel' olduğu belirtilen Layth Raad Zaıd Al/Refeat, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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#Afyonkarahisar#DEAŞ#Terörist

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