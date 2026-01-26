×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da enerji santralinde yangın

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Enerji Santrali Yangını#Biyokütle Santrali
Afyonkarahisarda enerji santralinde yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 11:51

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki biyokütle enerji santralinde çıkan yangın, 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Haberin Devamı

Emirdağ'a bağlı Davulga'daki biyokütle enerji santralinde saat 09.00 sıralarında, elektrik kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

İhbarla bölgeye çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri tedbir amacıyla bölgede hazır bekletildi, jandarma ise güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Santralde soğutma çalışmaları sürüyor.

Gözden KaçmasınKanlı valizle vahşet turu... Biri öldürdü diğeri yardım ettiKanlı valizle vahşet turu... Biri öldürdü diğeri yardım ettiHaberi görüntüle

Afyonkarahisarda enerji santralinde yangın

Gözden KaçmasınLavaş ekmeği çetesine operasyon Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 şüpheliyi yakalandıLavaş ekmeği çetesine operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 38 şüpheliyi yakalandıHaberi görüntüle

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Davulga Belediye Başkanı Ömer Mısır, "Yangın, saat 09.00 sıralarında başladı. Çevre ilçelerden itfaiye ekibi takviyeye geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının elektrik kaynaklı olduğu değerlendiriliyor. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Enerji Santrali Yangını#Biyokütle Santrali

BAKMADAN GEÇME!