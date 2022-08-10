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Afyonkarahisar'da eğitim uçağı düştü! Valilikten ilk açıklama geldi...

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#Afyonkarahisar#Afyon Kocatepe Üniversitesi#Eğitim Uçağı
Afyonkarahisarda eğitim uçağı düştü Valilikten ilk açıklama geldi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 21:04

Afyon Kocatepe Üniversitesi Hayvan Çiftliği yerleşkenin içerisine sivil eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler gönderildi. İlk bilgilere göre, uçağın içinde bulunan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi. Düşen uçağın Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalktığı belirlendi.

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Akşam saatlerinde yaşanan olayda Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı'ndan kalkan iki kişilik uçak ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle düştü. 2 pilotun yaralandığı olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığına ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğine düşmüştür. Maddi hasar meydana gelen kazada herhangi bir can kaybı olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri çerçevesinde basın mensuplarının uçağın düştüğü yere girişlerine izin vermeyerek görüntü alınmasının önüne geçmeye çalıştı.

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#Afyonkarahisar#Afyon Kocatepe Üniversitesi#Eğitim Uçağı

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