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Afyonkarahisar'da dehşet! Komşusunu yabani hayvan sanıp tüfekle vurarak öldürdü

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#Afyonkarahisar#Domuz#Silah
Afyonkarahisarda dehşet Komşusunu yabani hayvan sanıp tüfekle vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 14:54

Afyonkarahisar'da tarlasında domuz vurmak için bekleyen H.K., o sırada soğan tarlasına sulamaya gelen komşusu Fikri Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurarak ölümüne sebep oldu.

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Olay, Hocalar ilçesi Kozluca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu. Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi.
Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alınırken, Gündoğdu'nun cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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#Afyonkarahisar#Domuz#Silah

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