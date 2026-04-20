Afyonkarahisar'da dehşet! Halı çırpma ve gürültü kavgasında komşularını katledip KADES'e bastılar

#Afyonkarahisar #Cinayet #Gürültü Kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2026 16:54

Afyonkarahisar'da Erhan İ. Nurhan İ. , halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur'u pompalı tüfek ve tabanca ile vurularak öldürdü. Şüpheliler, korkunç olay sonrası KADES'e basarak yardım istedi.

Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı. Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çift çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

YAŞLI ÇİFTİ VURUP SONRASINDA KADES'E BASTILAR

Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istediler. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri ise apartmana girdiklerinde karı koca çiftçi kanlar içinde buldu. Vurulan çift hastaneye kaldırılırken, Erhan İ. ve Nursel İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

#Afyonkarahisar#Cinayet#Gürültü Kavgası

