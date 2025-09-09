×
Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

#Afyonkarahisar#Silahlı Saldırı#Yaralama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2025 13:47

Afyonkarahisar'da M.T., boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla ateş ederek, bacanağını ise tabancanın kabzasıyla başına vurarak yaraladı. 3'ü ağır, 4 yaralı hastanede tedaviye alındı.

Afyonkarahisar'da Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

3 KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

