Afyonkarahisar'da dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını tabancayla vurarak ağır yaraladı

Haberin Devamı

Afyonkarahisar'da Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

3 KADININ DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözden Kaçmasın Akran zorbalığı 15 yaşında hayattan kopardı! Bir ay içerisinde ikinci benzer olay Haberi görüntüle