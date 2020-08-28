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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 28.08.2020 - 17:12 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu

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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu
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Afyonkarahisar'da, polisin düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu düşünülen Irak ve Suriye uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmada Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. 7 şüphelinin sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

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