Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçuna yönelik yürütülen soruşturmada Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. 7 şüphelinin sorguları devam ederken, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.