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Afyonkarahisar’da damat dehşeti! Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

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#Afyonkarahisar#Polis#Kavga
Afyonkarahisar’da damat dehşeti Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:16

Afyonkarahisar'da kız kaçırma yüzünden iki aile arasında yaklaşık 1 yıl önce başlayan husumet nedeniyle dün çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada damadı M.Ç.Ç. (21) tarafından bıçaklanan M.D. (46), hayatını kaybetti. Kavgada 4 kişi de yaralandı.

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Olay, dün gece saatlerinde Afyonkarahisar merkeze bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 1 yıl önce kaçarak M.Ç.Ç. ile evlenen H.D. (21), eşiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı yaklaşık 3 ay önce babası M.D.'nin evine döndü. İki aile arasında bu nedenle husumet başladı. Dün gece M.D., arkadaşı B.T. (46) ile 03 AEM 782 plakalı araçla damadı M.Ç.Ç.'nin evinin önüne gitti. Bu sırada işe gitmek için sokakta servis bekleyen M.Ç.Ç.'nin babası M.Ç. (44) ile karşılaşan M.D., iddiaya göre dünürüne saldırdı.

DAMAT VE KARDEŞİ DE OLAYA KARIŞTI

Kavga seslerini duyarak evden çıkan M.Ç.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. de kavgaya dahil oldu. Taraflar birbirlerine bıçak, sopa ve ayakkabı çekeceği ile saldırdı. Kavgada M.D. ve B.T. ile karşı taraftan M.Ç.Ç., babası M.Ç. ve kardeşi S.C.Ç. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri bölgede detaylı çalışma yaptı. Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak, bir masat, bir ayakkabı çekeceği ve sopaya el koydu.

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Afyonkarahisar’da damat dehşeti Kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE ÖLDÜ

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan M.D., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.D.'nin, damadı M.Ç.Ç. tarafından bıçaklandığı tespit edildi. M.Ç.Ç., hastanedeki müdahalesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

 

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#Afyonkarahisar#Polis#Kavga

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