Afyonkarahisar’da Çekler’den caz karargâhı

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AFYONKARAHİSAR’da dün 26’ncı kez sanatseverle buluşan Caz Festivali, çeyrek asırlık hikâyesi ile dikkat çekiyor. Özellikle kariyerli klasik ve caz müzik yapan Çek sanatçıların 21 yıldır kesintisiz katılmasıyla dikkat çeken festival, Anadolu’nun ortasında bugüne kadar 8 bin sanatçıya ev sahipliği yaptı. Çekya’dan ise dörtlü ve beşli 290 grup konser verdi. Festivalin 26 yıllık serüvenini ve Çeklerin özel ilgisini etkinliğin altında imzası bulunan Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem’den dinledik. Başkadem, Dereçine Beldesi’ndeki bir köye İngiliz flütçüyü ve Prag’tan bir piyanisti getirmesinden en iyi marka piyanoyu ulaştırmasına kadar önemli anekdotları aktardı:

İTALYA’DAN KARDEŞ FESTİVAL TEKLİFİ

“Dünyadan birçok kişi arıyor. Hatta İtalya’dan aradılar. ‘Sizin gibi bir festival yapmak istiyoruz’ dediler. Kardeş festival olmasını istediler. Prag’ta da izlemişler. Prag Open Jazz Festivali’yle biz kardeş olduk. Sonrasında da Çekler ile ilişkimiz başladı. 21 yıl oldu Çeklerle. Hiç aksamadı. Çekler kendi bestelerini ve kendi hikâyelerini çalıyorlar. Termal turizmin kalbi burada atıyor. Cumhuriyet’ten bu tarafa, 1950’den sonra Afyon çok değişmeye başladı. Şehre bir kültürel zenginlik katmak gerekiyordu. Şehir bu festival sayesinde dikkat çekti. Bu festivalden sonra Afyonkarapisar, UNESCO gastronomi şehri oldu. Bu festivallerden dolayı Yaratıcı Şehirler unvanını aldı. Şimdi otellerde klasik müzik, caz çalıyor.

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Hüseyin Başkadem

ÖĞRETMENİN KONSER ÇABASI

Yazarları, çizerleri 26 yıldır şehrin köy okullarına, söyleşilere götürüyorum beş gün süresince. Aynı zamanda Çek müzisyenlerle de okullara gidiyoruz. Susuz Teknik Lisesi’nden bir kadın öğretmen, gece konserlerine dört yıldır öğrencileriyle geliyor. Dört yıldır Susuz’daki ailelerle, ev ev gidip konserlere çocukların neden gitmesi gerektiğini anlatıyormuş. Belediye de otobüs veriyormuş. İlkokullara da müzisyenleri götürüyorum. Enstrümanı tanıtıyorlar, müzik yapıyorlar, kemanlara dokunuyorlar. Afyon’a 26 yıl boyunca 8 bin sanatçı geldi. Bunların da aşağı yukarı 7 bini okullara gitti. 26 yılda aşağı yukarı 290 grup geldi Çek Cumhuriyeti’nden. Bein Connect’te belgeselimi yapmak istiyorlar.”

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ÜNLÜ CAZCILAR SAHNE ALIYOR

Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, şehirde geçen ay 25’inci Klasik Müzik Festivali’ni gerçekleştirdi. Dün de Afyonkarahisar Caz Festivali’ni 26’ncı kez sanatseverlerle buluşturdu. 2-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival, geçen 21 yılda olduğu gibi yine dünya çapında yer edinmiş Çek sanatçıları ağırlıyor. Nicolos Gatto Trio, Matias Papp Trio, Vojtech Polej Trio, Stepan Colacny Trio, Martin Lysonek Trio ve Frantisek Vanicek bu sanatçılardan bazıları olacak.

Festivalde bugüne kadar 290 Çek grup konser verdi.

KÖYDE RESİTAL

“Her sene festivalin anı defterini tutuyorum. Bütün yazarlar, çizerler, tiyatrocular, okul söyleşilerine giden yabancı müzisyenlerin hepsi o deftere fikirlerini yazıyor. O defter bile tek başına büyük bir hazine. Dereçine Beldesi’nde bir köyde konser düzenledim. İngiltere’den ünlü bir flütçüyü ve Prag’tan bir piyanisti getirdim. Piyanom yoktu, dijital en iyi piyanoyu getirdim. Köylü kadınlar dikkatle dinledi, çıt çıkmadı. Bu festival hep insan kazanarak gidiyor.”

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