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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl kutlamaları

Güncelleme Tarihi:

#AFYONKARAHİSAR#Büyük Taarruz#Kutlama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:36

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü, etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

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Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümü kutlamaları coşkuyla devam ediyor. Zafer Meydanı'nda yapılan kutlamalara Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fatih Dağlı, Belediye Başkanı Burcu Köksal, misafir komutanlar, il protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisarda Büyük Taarruzun 102nci yıl kutlamaları

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamındaki törene katılanlar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.  İl Müftü Vekili Mevlüt Şahiner şehitler için dua eti. Jandarma Genel Komutanlığı Tören Ekibi, silahlı gösteri gerçekleştirdi.

Afyonkarahisarda Büyük Taarruzun 102nci yıl kutlamaları
Jandarma Genel Komutanlığı helikopteriyle gelen ekip, üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirdi. Törende ilk geçişte yüksekten uçan helikopter ikinci geçişinde yakın uçuş yaptı. Halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

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Afyonkarahisarda Büyük Taarruzun 102nci yıl kutlamaları

Afyonkarahisarda Büyük Taarruzun 102nci yıl kutlamaları

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#AFYONKARAHİSAR#Büyük Taarruz#Kutlama

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