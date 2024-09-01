×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Afyonkarahisar'da bir kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 10:11

Afyonkarahisar'da D.K.'nın öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Haberin Devamı

Kaza, dün öğle saatlerinde Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Afyonkarahisarda bir kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Haberin Devamı

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Afyonkarahisarda bir kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Afyonkarahisar#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!