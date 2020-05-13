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Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 13.05.2020 - 16:53,Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da, bina inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

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Afyonkarahisar'da, bina inşaatında çökme: 2 işçi yaralı
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AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, 2 katlı bina inşaatının üst kat betonunun kısmen çökmesi sonucu 1'i ağır 2 işçi, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Çakır Mahallesi Ofis Caddesi'nde meydana geldi. Yapımı sürdürülen 2 katlı binada, üst kata dökülen betonun küçük bölümü çöktü. Yaklaşık yarım saat sonra ise daha büyük bölümde, ikinci çökme oldu. Bu sırada inşaat alanında çalışmaya devam eden işçilerden Mustafa Şen ve Himmet Karabacak, yıkıntılar altında kaldı. Yaralanan işçiler, çevredekiler ile diğer inşaat işçileri tarafından enkazdan çıkarılıp, Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerden Himmet Karabacak'ın, sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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