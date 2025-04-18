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Afyonkarahisar’da asfalt yol çöktü, çukur oluştu

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#Afyonkarahisar#Yol Çökmesi#Çukur
Afyonkarahisar’da asfalt yol çöktü, çukur oluştu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 16:06

Afyonkarahisar’da asfalt yol çöktü, yaklaşık 3 metre derinliğinde çukur oluştu.

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Olay, Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesinde meydana geldi. Karayolunun kavşağa yakın kısmındaki asfalt yol bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. kavşakta yol çöktü. Yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir çukur oluştu.

Asfalt yolun büyük bir bölümünün çöktüğü olay sonrası yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgeye geç gelmeleri ise tepkiye neden oldu.

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#Afyonkarahisar#Yol Çökmesi#Çukur

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