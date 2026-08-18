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Afyonkarahisar'da araçlar mora bürünmüştü! Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler

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#Afyonkarahisar#Dinar-Çay Yolu#Mor
Afyonkarahisarda araçlar mora bürünmüştü Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2026 12:44

Afyonkarahisar'da Dinar- Çay kara yolunda bir TIR'dan dökülen kimyasal maddenin yağış sonrası tepkimeye girip yoldan geçen araçların mor renge boyanmasına ilişkin, 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

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Dinar- Çay kara yolu güzergâhında, bir TIR’dan yaklaşık 10 gün önce yola döküldüğü belirlenen kimyasal madde, yağış sonrası tepkimeye girerek, asfalt yüzeyinde yayıldı.

Afyonkarahisarda araçlar mora bürünmüştü Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler

Güzergahı kullanan araçların lastiklerinden sıçrayan kimyasal karışım, alt bölümleri başta olmak üzere, lastik, jant, tampon ve kaportalarını mora boyadı.

Afyonkarahisarda araçlar mora bürünmüştü Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler

Çok sayıda sürücü, araçlarını temizletmek için akaryakıt istasyonları ve oto yıkamacılara yöneldi. Bazı yıkamacılarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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Afyonkarahisarda araçlar mora bürünmüştü Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler

SORUMLULAR TESPİT EDİLDİ

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı, sorumlular hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın sorumlularının tespit edildiği belirtilerek, "Olayla ilgili yapılan incelemelerin ardından sorumlular hakkında 'Çevrenin taksirle kirletilmesi' ve 'Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması' suçlarından adli soruşturma başlatıldı" denildi. 

Afyonkarahisarda araçlar mora bürünmüştü Sorumlular tespit edildi: Hesap verecekler

 

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#Afyonkarahisar#Dinar-Çay Yolu#Mor

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