Afyonkarahisar'da AK Partili meclis üyeleri, belediye iştirakinin arsa satışıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

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Ekici, yaptığı yazılı açıklamada, YÜNTAŞ'ın yüzde 98'inin Afyonkarahisar Belediyesi iştiraki olan iktisadi bir teşebbüs olduğunu belirtti.

Ekici, Meclis ve Encümen kararı ile Ertuğrul Gazi Mahallesi 3533 ada 13 parsel numaralı taşınmazdaki Belediyeye ait 1181,11 metrekarelik hissenin, 28 Ocak 2025'te YÜNTAŞ'a metrekaresi 10 bin 500 liradan, toplam 14 milyon 501 bin 655 liraya satıldığını bildirdi.

YÜNTAŞ'ın daha sonra Afyonkarahisar Ertuğrul Gazi Mahallesi 3533 ada 13 parsel numaralı ve 5.138,11 metrekare olan taşınmazı 47.008.209,35 lira bedelle 04.02.2025'te bir şirkete sattığını aktaran Ekici, "İlgili taşınmazın rayiç bedeli 53.950.155,00 lira olup; taşınmaz rayiç bedeli ile satış bedeli arasında 6.941.945,65 lira fark bedel bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Konu ile alakalı üç tane SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme uzmanından arsanın değeri ile ilgili görüş alındığını vurgulayan Ekici, bu görüşlerde taşınmazın değerinin 92,5 milyon lira ile 125 milyon lira arasında olabileceğine dair beyanların bulunduğunu ifade bildirdi.

Tespit edilen iş bu değer ile satılan taşınmazın satış bedeli arasında yaklaşık 50 milyon lira fark bulunduğunu vurgulayan Ekici, "Kamu zarara uğratılmış olup; konu ile alakalı Belediye Meclis üyeleri tarafından Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu." ifadelerini kullandı.