Afyonkarahisar'da ağıl çöktü! 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

Olay, dün Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada çalışan 3 işçi, hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası 205 küçükbaş kurtarılırken, 15'i öldü.





Kaymakam Osman Bilici, göçüğün meydana geldiği ağılda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.

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