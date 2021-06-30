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GeriGündem Afyonkarahisar'da ağıl çöktü! 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı
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İlyas Kaan TAYTAK/EMİRDAĞ (Afyonkarahisar), (DHA)-
Haber Giriş: 30.06.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da ağıl çöktü! 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

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Afyonkarahisar'da ağıl çöktü! 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki ağılda, bakım ve onarım çalışmaları sırasında çatının çökmesi sonucu 3 işçi hafif yaralanırken, 15 küçükbaş ise öldü. Ağıl, kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün Emirdağ ilçesine bağlı Sığracık köyünde meydana geldi. Bakım ve onarım çalışmaları yapılan ağılın çatı kısmı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada çalışan 3 işçi, hafif yaralanırken, 220 küçükbaş ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD görevlileri, koyun ve kuzuları kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar sonrası 205 küçükbaş kurtarılırken, 15'i öldü. 

Afyonkarahisarda ağıl çöktü 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı


Kaymakam Osman Bilici, göçüğün meydana geldiği ağılda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Bilici, göçükte hafif yaralanan 3 işçinin itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldığını belirterek, hemen hayvanların da kurtarıldığını söyledi.

Afyonkarahisarda ağıl çöktü 15 hayvan öldü, 3 işçi yaralandı

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