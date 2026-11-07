Afyonkarahisar'da 8 kişiyi katletmişti! Saldırganın silahı 12 bin TL'ye aldığı ortaya çıktı

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Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişiler olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) öldürdükten sonra araçlarını gasp etmek istediği Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen ile öğretmen olan Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) öldürürken, yine aracını almak istediği S.P.'yi ise ağır yaraladı. Cinayetlerin ardından Eskişehir'e kaçan zanlı burada güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİLAHI SATAN KİŞİ CEZAEVİNDE

Cinayet sahnesi Özdemir'in olayda kullandığı av tüfeğini yaklaşık 1 ay önce M.A., isimli şahıstan 12 bin TL karşılığında aldığı ve silahın ruhsatının bulunmadığı ortaya çıktı. Cinayet sahnesinin silahı aldı şahsın ise işte bir başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

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İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ… 10’DAN GERİYE SAYIP VURDUM

Yakalandığında yüksek promil alkollü olan Arif Sefa Özdemir’in ifadesi bu nedenle ilk etapta alınamadı. Bir süre sonra jandarmada ifade veren Özdemir, cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. İfadesinde söyledikleri kan dondurucu nitelikteydi:

“Kırşehirli Numan Toprak’tan 40 bin Euro karşılığında vadeli borçla biçerdöver satın aldım, Manisa ve İzmir çevresinde çalışmaya başladım. Biçerdöver İzmir’de bir tarlada çalıştığım sırada aniden yanarak kullanılamaz hale geldi. Biçerdöver için 4 bin Euro borcum kaldı ama benden 11 bin Euro istendi. Bu borcu kabul etmediğim için aramızda tartışmalar ve kavgalar oldu. Onları köye davet ettim. Gazlıgöl girişinde buluştuktan sonra şahısları Ayazini köyüne çağırdım. Tartıştık, bu tartışmadan sonra ben bu şahısları öldürmeyi kafama koydum. ‘Hem babamdan para almaya, hem tarlaya bakmaya gidelim’ diyerek şahısları kırsal alana çektim. Transit aracım ile kaçmalarını engelleyecek şekilde önlerini kestim. Araç dibine kadar yanaşıp önde bulunan Numan ve yanındaki şahsı öldürmek için kafalarına nişan alarak 2 el ateş ettim. Sonra arkadaki şahsa ateş ettim. Hareket ettiğini görünce 1 el daha ateş ederek öldüğünden emin oldum.

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İzmir’de yanan ve her şeyi başlatan o biçerdöver...

İlk cinayetlerin ardından kaçış güzergâhında araç değiştirmek için diğer olaylar yaşandı. Kıyır köyü yolunda önünü kestiğim 35 AG 5198 plakalı araçtaki Seydi Ahmet Aydoğmuş ve Satı Aydoğmuş’u araçlarını vermedikleri için öldürdüm. Araçla ilerlerken ilerdeki İsmail Şen’in tüfeği görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine başından vurup öldürdüm. Selimiye köyü mevkisinde ise beni sıkıştıran bir TIR’a ateş açtım. İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyüne yaklaştığım esnada aracı değiştirmek için siyah renkli aracın önünü kestim. Araçta üç kadın vardı. Ön koltuktaki indi. İnen şahsa çok sayıda kişiyi öldürdüğümü ve kaçmam için araca ihtiyacım olduğunu söyledim. Diğer iki şahıs aşağı inmedi. Önce 10’dan geriye, sonra 5’ten geriye saydım. İnmediklerini ve telefonu bırakmadıklarını görünce ikisine de ayrı ayrı nişan alarak ateş ettim ve öldürdüm. Araçtan inen şahsa zarar vermedim.

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"YAYA KAÇARKEN YAKALANDIM"

Bu olaydan sonra önümdeki bir başka araca arkadan çarparak aldım, ardından Eskişehir Seyitgazi sınırına geçtim. Kırka ve Taşlık mahallelerinde mantar toplayan vatandaşların aracını ve sonrasında bir aracı silah zoruyla aldım. Girdiğim köylerde muhtarların evini bularak ‘Ankara’dan denetleme görevlisi’ ve ‘MİT personeli’ olarak kendimi tanıttım. Beylik tabancalarını almaya çalıştım ancak alamadım. Aracın çamura saplanması üzerine yaya olarak kaçtım. Taşlık Mahallesi’nde anahtarı üzerinde olan bir aracı aldım. Jandarmanın ‘Dur’ ihtarı sonrası araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladım. Sonra yakalandım. Yaptıklarımdan çok pişmanım, alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyordum.”

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‘Birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Arif Sefa Özdemir’in İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşadığı, 2021’de evlenip 3 yıl sonra boşandığı, 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"KENARA GEÇ BAK 8 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM"

Arif Sefa Özdemir’in araçtan elinde pompalı tüfekle çıktığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kırmızı renkli hafif ticari araçtan pompalı tüfekle çıkan Özdemir’in, durdurduğu bir başka aracın sürücüsünü “Kenara geç bak 8 kişiyi öldürdüm, kenara geç” diye tehdit ettikten sonra 26 APL 557 plakalı otomobili gaspettiği görüldü. (Fevzi KIZILKOYUN / Mert Gökhan KOÇ - Hürriyet)