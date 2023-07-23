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Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği minibüs faciasında yeni detay

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#Afyonkarahisar#Çay#Trafik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 15:46

Afyonkarahisar’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kazada minibüsü kullanan 19 yaşındaki gencin ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

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Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Berat K. (19) idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada bahçeden dönen tarım işçileri Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi. 13 kişinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan Berat K.’nın ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Berat K.’nın girdiği ehliyet sınavlarını geçtiği ve sadece sertifika aldığı, ehliyet için gerekli başvuruyu ise henüz yapmadığı öğrenildi. Kazada yaralanan Berat K.’nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği minibüs faciasında yeni detay

Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş...

“SABAH VE AKŞAM DENETİM DAHA ÇOK OLSUN”

Kazada yakınını kaybeden Hüseyin Değerli, yaklaşık 14 bin nüfusu olan Çay ilçesinde yaşanan acının büyük olduğunu ifade etti. Değerli, “Allah kimsenin başına vermesin, çok acı bir şey. Allah bir daha göstermesin. Takdir Allah’ın ve yapacak bir şey yok” dedi.

Kazada dayısının kızı ölen Şener Yener ise, olayın araçlarda daha fazla adam taşıma hırsından kaynaklandığını savundu. Yener, “Olayda para hırsı var. Çavuş bir adam daha götürse kardır diyerek araca dolduruyorlar. 16 kişilik araca 30 kişi bindirilirse olan ölene oluyor.

Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği minibüs faciasında yeni detay

Kimisi sakat kalacak ama ekmek parası ne yapacaksın? Zaten yapanlar da hiçbir zaman ders almıyorlar ki. Sabah ve akşam denetim daha çok olsa bunlar olmaz” diye konuştu.

Afyonkarahisar’da 8 kişinin hayatını kaybettiği minibüs faciasında yeni detay

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Kazada ölen Aysun Çetin’in kuzeni Gürcü Köroğlu ise denetimlerin daha fazla yapılmasını isteyerek, bu şekilde olmaması gerektiğini ifade etti.

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#Afyonkarahisar#Çay#Trafik