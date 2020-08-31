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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 31.08.2020 - 14:52 |  Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

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Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede
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AFYONKARAHİSAR'da, polisin düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 28 Ağustos'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında; Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.

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