Afyonkarahisar'da, 7 DEAŞ şüphelisi adliyede

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce 28 Ağustos'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında; Irak uyruklu H.A.J., M.H.A., S.S.J.A., N.Z.M.E.A.R., A.B.A.A.H. ile Suriye uyruklu A.E. ve A.F. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, dijital materyallere el koyuldu.

Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Afyonkarahisar Adliyesi'ne sevk edildi.