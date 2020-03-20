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Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 20.03.2020 - 17:43,Son Güncelleme:/

Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da 6 tarihi eser ele geçirildi
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AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, 6 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan Y.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye'nin Gazlıgöl beldesinde oturan Y.D.'nin elinde, tarihi eserler olduğu ve satmak istediği yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 6 tarihi eser ele geçirildi. Y.D. hakkında yasal işlem başlatılırken, eserler de Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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