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AFYONKARAHİSAR (İHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 15:57,Son Güncelleme:/

Afyonkarahisar’da 4 hayvan hırsızı tutuklandı

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Afyonkarahisar’da 4 hayvan hırsızı tutuklandı
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Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, hayvan hırsızlığı yaptıkları ile yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Boyalı köyünde ikamet eden A.K. ve H.Ö.’nün 25 Şubat Salı günü büyükbaş ve küçükbaş hayvanları çalınmıştı. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında F.O.,T.Ö., H.O. ve A.D. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 7 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvana el konularak sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan 4 kişi Afyonkarahisar cezaevine gönderildi.

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