Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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AFAD'ın verilerine göre saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak açıklandı.

Bakan Yerlikaya "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" mesajını paylaştı.