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Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Afyonkarahisar#AFAD
Afyonkarahisarda 4,4 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2024 06:38

AFAD saat 06.24'te merkez üssü Afyonkarahisar olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD'ın verilerine göre saat 06.24'te Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,99 kilometre olarak açıklandı.

Afyonkarahisarda 4,4 büyüklüğünde deprem

Bakan Yerlikaya "Afyonkarahisar’da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın saha taramaları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" mesajını paylaştı.

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#Deprem#Afyonkarahisar#AFAD

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