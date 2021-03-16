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Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-
Haber Giriş: 16.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem!

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Afyonkarahisar'da 3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da Richter ölçeğine göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 14.37'de meydana geldi.

Yerin 6.99 kilometre derinliğinde olan deprem, bölgede hafif hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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