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Gündem
Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 28.03.2021 - 10:57 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem

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Afyonkarahisar'da 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 kilometre derinlikteki deprem saat 10.47'de kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi olan Richter Ölçeği'ne göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.12 kilometre derinlikteki deprem saat 10.47'de kaydedildi. Çevrede hafif şekilde hissedilen deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.

Afyonkarahisarda 3.6 büyüklüğünde deprem

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