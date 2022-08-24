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Afyonkarahisar’da ‘1922’ coşkusu... 1922 kişi 1922 metrelik Türk bayrağı ile yürüdü

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#Afyonkarahisar#Büyük Taarruz#Türk Bayrağı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 20:47

Büyük Taarruzun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ‘1922 kişi 1922 metrelik Türk bayrağı’ ile yürüdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda verilen Canan Anderson konserine sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

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Afyonkarahisar’da Büyük Taarruzun 100. yıl dönümü etkinlikleri dolu dizgin devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünden gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde 1922 metrelik Türk bayrağı ile yürüyüş yapıldı. DSİ Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşe gençler başta olmak üzere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 1922 metrelik Türk bayrağının taşındığı etkinliğe protokol üyeleri de katıldı. Kent geneli ile birlikte kent dışından da katılımcıların olduğu etkinlikte gençlerin ve çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Süheyla Yılmaz, yürüyüşü görünce çok duygulandıklarını kaydederek, “Çok güzel bir duygu. Özellikle Afyonkarahisar’da böyle bir duyguyu yaşamak farklı bir gurur, Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı yerde bu duyguyu yaşamak farklı bir onur. Şuanda tüylerimizi diken diken. İnşallah bir daha Kurtuluş Savaşı yaşamayız, Atatürk gibi bir lider bir daha gelmez, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene” şeklinde konuştu.

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#Afyonkarahisar#Büyük Taarruz#Türk Bayrağı

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