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Afyonkarahisar’da 18 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 5 kişiyi vurdu

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#Afyonkarahisar#Silahlı Saldırı#Polis
Afyonkarahisar’da 18 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 5 kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 11:40

Afyonkarahisar’da küfürleşme meselesi yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açan 18 yaşındaki bir genç 5 kişiyi vurdu.

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Olay, Fatih Mahallesi 747. Sokak'ta dün gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzere
D.Y. (18), pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise D.Y.’yi olayda kullandığı tüfekle gözaltına aldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Afyonkarahisar#Silahlı Saldırı#Polis

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