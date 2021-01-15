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Gündem
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı

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Afyonkarahisar'a mevsimin ilk karı yağdı
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AFYONKARAHİSAR'da sabah saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, kenti beyaz örtüye bürüdü.

Afyonkarahisar'da saat 09.00'da başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaz örtüyle kapladı. Kentin işlek caddelerinde kar erirken, kaldırımlarda biriken karı Afyonkarahisar Belediyesi'nin temizlik ekipleri solüsyon ile temizlemeye çalıştı.

Afyonkarahisar'da mevsimin ilk karı, özellikle çocukları sevindirdi. Mahalle aralarında bazı veliler çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı.

Afyonkarahisara mevsimin ilk karı yağdı

 

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