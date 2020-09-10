Afyonkarahisar Valisi Çiçek: Karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz

Afyonkarahisar Valisi Çiçek, karantinada olması gerekirken, ihlal edenlerin, karantina sürelerini KYK yurtlarında masrafları da kendilerinden tahsil edilerek, tamamlamalarının sağlanacağını açıkladı. Vali Çiçek, bu açıklamasının ardından bugün Milli Birlik Caddesi'nde esnaf ve halk ile bir araya gelmek ve pandemi kurallarını denetlemek için ziyaretlerde bulundu.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama hakkında, gazetecilerin sorusu üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki sadece Afyonkarahisar'da değil, birçok yerde bizi gerçekten üzüyor. Bir yerde, ilçede bir arkadaşımınız testi pozitif çıkmış. Fakat nişanda, bir de nişan yasak, kendileri izinsiz yasak olmasına rağmen nişan yapıyor. Nişan yerine maskesiz bir şekilde katılıyor ve saatlerce orada maskesiz şekilde dolaşıyor. Bu açık açık, artık bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum. Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız arama, işlem yaptıklarında herhangi bir kontrol yaptıklarında öyle şeylerle karşılaşıyorlar ki kişiye bakıldığında koronavirüslü olduğunu ve 40 kişilik otobüsün içerisinde çok rahat, maskesiz bir şekilde seyahat ettiğini görüyorlar. Bu ciddi bir sıkıntı. Biz, Afyonkarahisar'da şunu net söylüyorum, özellikle karantinaya uymayan arkadaşlara izin vermeyeceğiz. Bu konuda İçişleri Bakanlığı'mızla özellikle bu karantinaya uymayanlarla ilgili gerekli tedbirleri almamız noktasında dün toplantımızı yaptık. Bu konuda tüm valilikler elden geldiğince önlemler alacak. Her il kendi durumuna göre belki değerlendirecek. Bir zaman kesinlikle karantinada olması gerekenlerin, karantinada olmasını sağlayacağız. Şunu açık söylüyorum, bazıları diyor ki 'ceza kesiliyor ama para tahsilatları yapılmıyor'. Kesinlikle bu konuda da titizlik göstereceğiz. Cezaları tahsil edeceğiz, tedbirlerimizi Afyonkarahisar'ı düşünerek alacağız. Cezalarımızın da artık caydırıcı olması gerekiyor. Sizin aracılığınızla da tekrar Allah ricası için karantinada olanları uyarıyorum. Karantina koşullarına uyun; ben valiyim ben de olsam çıkıp sosyal medya adresimden 'arkadaşlar yakalandım', benimle temasta olanları uyarmak zorundayım. Bunu herkesten bekliyoruz ve bu şekilde uymayanları da ihbar etmenizi istiyorum."

"KYK'nın yurtları bu konuyla ilgili hazır mı?" sorusuna Vali Çiçek, "Arkadaşlar biz bununla ilgili gerekli önlemleri alıyoruz. Bir şekilde bunu sağlayacağız" yanıtını verdi.

'YAPILMASI GEREKEN İŞLEMDİ'

Vali Çiçek'in bu açıklaması, kent halkından da destek gördü. Vatandaşlar kararın yerinde olduğunu belirterek, koronavirüslü hastaların karantinayı ihlal edip, dışarı çıkmasının sağlık açısından ciddi risk olduğuna işaret etti. Emlakçı Ömer Faruk Erdoğan (25), "Valimiz çok yerinde bir karar vermiştir. Sonuçta toplum sağlığını etkileyen çok önemli bir faktör bu. Yapılması gereken bir işlemdi. Karar verilmesi yerinde. Hastalıklı insanların sokakta gezmesi insan sağlığını, toplum sağlığını çok etkileyen bir faktör. Onların bulaştırması demek tamamen ölüme sebebiyet. Bu bir cinayettir. Yapılması gereken bir karardı. Sayın Valimizi verdiği karardan dolayı kutlarım" dedi.

'ÇOK DOĞRU VE GÜZEL KARAR'

Esnaf Hüseyin Erçolak (52), "Afyonkarahisar Valiliği'nin aldığı kararla pandemi sürecinde pozitif olan kişilerin evlerinde karantina altında bulunması gerekirken dışarı çıkıp, insan sağlığını tehdit ettiğini görmekteyiz. Bu sebeple de Afyonkarahisar Valiliği çok doğru ve güzel bir karar almış. Bunu takdirle karşılıyoruz. Çünkü insan sağlığı her şeyden önemli. Hasta bir insanın, Covid-19'a yakalanmış bir insanın evde karantinada durması gerekirken dışarı çıkması, taşıyıcı olarak dışarıda olan insanlara bulaştırmasını haklı bulmuyoruz. Bu bir vebaldir. Afyonkarahisar Valiliği, evde durmayan kişilerin KYK yurtlarına alınması ve burada kalacakları 14 günlük süre içerisindeki masrafların da kendilerinden karşılanması gayet mantıklı. Hiç olmazsa insanlar bunu göz önünde bulundurarak evlerinde izole edebilirler. Tedbiri elden bırakmamak, maske, mesafe kurallarına uymamız çok önemlidir" diye konuştu.

Teknisyen Dilek Sezer (33), "Karantina kurallarına uymayanların yurtlarına kapatılması doğru bir şey. Masraflarını da kendileri ödesinler. Ben bunu doğru buluyorum" dedi.