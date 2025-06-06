Afyonkarahisar Valiliği’nden ‘Frigya’ açıklaması

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Afyonkarahisar İscehisar ilçesi Çatağıl ve Alanyurtköylerinin ortak sınırındaki Ornaş Kayalıkları’nın dinamitle tahrip edildiği iddialarıyla ilgili Afyonkarahisar Valiliği’nden yazılı açıklama geldi. Açıklamada, Ornaş Kayalıkları’nın güney cephesinde doğal sebeplerden dolayı göçük oluştuğunun tespit edildiği, İscehisar Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de alanda kontrol gerçekleştirerek dinamit kaynaklı bir patlatmanın olmadığını saptadığı söylendi ve özetle şöyle denildi:

ÇATLAYIP KOPTU

“Başta Frig Vadisi olmak üzere, çok geniş bir coğrafya içerisinde görülmekte olan tüf vb. volkanik kayaçların kolay işlenebilirliği nedeniyle Frig Dönemi’nden başlayarak Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar barınma, depolama, dinsel yapı ve mezar amaçlı olarak işlendikleri, oyuldukları görülmektedir. Bu tür anıtlarda meydana gelen tahribatların hepsi insan kaynaklı değildir. Özellikle Frig Vadisi’nin ana kayaç yapısını oluşturan ve kolay işlenmesi nedeniyle antik çağlar boyu oyularak birçok amaçla kullanılan volkanik kayaç türü olan tüf kayaçlar deprem, ısı farkı, yağmur, rüzgâr vb. doğal koşullar nedeniyle zayıflayarak çatlayabilmekte ve en nihayetinde zaman içinde yerinden koparak düşebilmektedir.

YILANTAŞ GİBİ

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Buna en iyi örnek olarak deprem sonucu yıkılan Frig Dönemi Yılantaş Mezar Anıtı ve Ayazini’ndeki birçok kaya mezarı ve kaya mekânları verilebilir. Ornaş Kayalıkları’nda meydana gelen kaya kopması olayı da 2016 yılında yapılan tespit çalışmaları esnasında görülerek belgelenmiş, yapılan incelemelerde insan kaynaklı bir müdahale tespit edilemediğinden olayın doğal sebeplerden meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri ile işbirliği içerisinde ilimiz genelinde kazı ve tahribat yapanlarla mücadele etmektedir.”

UZMANLAR NE DEDİ

Prof. Dr. Necmi Karul (İstanbul Üniversitesi): “Bu kesinlikle doğal bir kırılma değil. Bu görüntü için yapının infilak etmesi lazım. Düşme olsa parçalar yapının önüne yığılır. Bunda ise kaç metre ötesinde parçalar var.”

Prof. Dr. Havva Işık (Piri Reis Üniversitesi): “Orada kademeli patlatma var. Çökme katiyen doğal kaynaklı olamaz. 3 bin yılı sağlam geçiren mevzular öyle bir günde bu hale gelir mi hiç?”

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Prof. Dr. Nevzat Çevik (Akdeniz Üniversitesi): “Ana kayanın o biçimde böyle parçalanıp çökme ihtimali yok. Patlatılmış, başka türlü olması mümkün değil. Kayanın kopan yüzeylerinde çatlak bile yok.”

Ahmet Levent Zeybek (Arkeolog): “Bölgede defalarca inceleme yaptım. Bu parçalanmanın doğal kaynaklı olduğunu söylemek doğru olmaz. Ana kayada elbette küçük kaymalar, kırılmalar olabilir ama bu kadar büyük çaplı bir parçalanmanın doğal nedenlere bağlanması bilimsel değil.”